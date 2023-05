L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio di Acinque SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e, contestualmente, giovedì scorso, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo.

Approvato il bilancio di Acinque SpA

Il bilancio consolidato 2022 della società guidata dal presidente Marco Canzi e dal Ceo Stefano Cetti (insieme nella foto di copertina) presenta numeri molto positivi. Nonostante il contesto macroeconomico critico, infatti, evidenzia i principali risultati operativi in crescita: Ebitda pari a 100,3 milioni di euro (89,5 milioni nel 2021), anche grazie ai proventi pari a 15,3 milioni relativi alle “Partite Pregresse” su tariffe idriche riferibili agli anni 2010 e 2011; Ebit pari a 37,3 milioni (31,8 milioni nel 2021.

Il risultato netto del Gruppo è risultato di 30,8 milioni (44,5 milioni). Nel 2021 il saldo imposte risultava positivo per circa 23 milioni, generando complessivamente un provento da imposte. Al netto di tali effetti straordinari, gli oneri per le imposte sia nel 2022 che nel 2021 avrebbero registrato un tax rate sostanzialmente in linea.

Nel 2022 il Gruppo ha proseguito con il piano degli investimenti fondato su sostenibilità, potenziamento, sviluppo e mantenimento delle infrastrutture nonché sull’impulso digital in tutti i business presidiati.

Gli investimenti 2022 ammontano a 69,4 milioni (79,9 milioni), che garantiscono valore e continuità nel lungo termine sui territori di riferimento.

Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 241,5 milioni in incremento rispetto al 31 dicembre 2021 (190,1 milioni), soprattutto per l’andamento del capitale circolante netto che ha visto l’importante sviluppo delle attività di efficientamento energetico (Ecobonus/Superbonus).

Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto, al 31 dicembre 2022, risulta pari a 0,46 (0,37 al 31 dicembre 2021).

I principali risultati 2022 della capogruppo Acinque

Ebitda in linea con esercizio 2021 (negativo e pari a 4,7 milioni nel 2022, sempre negativo e pari a 4,9 milioni nel 2021); Risultato netto positivo e pari a 18,1 milioni (15,6 milioni nel 2021), grazie principalmente ai dividendi percepiti dalle controllate. Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento finanziario netto della capogruppo risulta essere di 61,1 milioni (74,2 milioni nel 2021).

L’Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,085 euro.