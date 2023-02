Un mondo senza oggetti? No! Il design in 3 serate in attesa del Salone del Mobile

Un mondo senza oggetti? No! Questo il titolo della terza edizione del ciclo di talk sul design organizzato dal Comune di Olginate.

Un'occasione per parlare di design agli specialisti ma anche ai neofiti

Nelle prime due edizioni (2019 e 2022) sono intervenuti importanti protagonisti del design italiano e internazionale, alcuni nati nella nostra provincia, ma da tempo milanesi per motivi di lavoro, una scelta precisa voluta dal curatore Prashanth Cattaneo, pedagogista e giornalista, per sottolineare la relazione importante tra Milano, capitale mondiale del design, e il nostro territorio inteso non solo come imprese, ma soprattutto come persone.

L’edizione 2023 si conferma per la qualità della proposta e vuole rappresentare un’occasione per parlare di design sia agli addetti ai lavori sia ai neofiti, sempre nella convinzione che il design sia parte del patrimonio culturale.

"Un mondo senza oggetti? No!". Il programma

I talk in programma sono tre, inizieranno tutti alle 20.45 e si terranno nella nuova Sala Conferenze - Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli 16, da poco aperto alla cittadinanza grazie ai lavori promossi dall’Amministrazione Comunale. La prima serata “Design–Gae Aulenti” si terrà mercoledì 22 febbraioe vedrà come relatore Nina Artioli (Milano, 1979), nipote di Gae Aulenti, architetto, fondatore dello studio Tspoon environment architecture, direttore dell’Archivio Gae Aulenti; il secondo appuntamento “Design–Salone del Mobile.Milano”si terràgiovedì 9 marzoe vedrà come ospite Maria Porro (Como, 1983), Presidente del Salone del Mobile di Milano, direttore marketing e comunicazione della Porro S.p.A.; il talk conclusivo “Design–Fotografia” si terrà mercoledì 5 Aprilee vedrà protagonista Federico Villa (Erba, 1983), fotografo di design e architettura.

Questo il commento del curatore Cattaneo:

Abbiamo raggiunto la terza edizione, sono veramente molto contento. Il nuovo programma porterà ancora una volta ad Olginate i protagonisti del design, quelli che si vedono sulle riviste e giornali, quelli che firmano oggetti che vediamo negli showroom di Milano e del mondo, quelli che studiano e curano mostre o eventi internazionali. La prima serata sarà dedicata a Gae Aulenti che nel 2022 è stata ricordata anche dal Milano Design Film Festival in occasione del decimo anno dalla morte. Nel 2024 Triennale Milano le dedicherà una grande mostra e noi – anche in preparazione – avremo sua nipote Nina Artioli, architetto e direttore dell’Archivio Gae Aulenti, che ci racconterà gli oggetti di design da lei progettati e oggi esposti nei più importanti musei del mondo. Per il secondo appuntamento avremo la fortuna di avere ospite Maria Porro, Presidente Salone del Mobile.Milano oltre che direttore marketing e comunicazione della Porro S.p.A. che ci racconterà il suo lavoro e come sta cambiando la fiera più importante del mondo per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, questo sempre con un’attenzione alle imprese e gli autori. Da ultimo Federico Villa, nato a Erba, fotografo specializzato in design e architettura che lavora con le più importanti aziende del settore, grazie a lui capiremo l’importanza del suo lavoro perché il design per esistere ha bisogno della fotografia. Tutti sono invitati. Vi aspettiamo numerosi.

Le biografie dei relatori

Nina Artioli

È architetto, Fondatore dello studio Tspoon environment architecture e Direttore dell’Archivio Gae Aulenti.

Si laurea con lode presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre con una tesi in progettazione del paesaggio, e nel corso della sua attività professionale, si è occupata prevalentemente di rigenarazione urbana e progettazione di spazi pubblici. Lo studio che hanno fondato, con Alessandra Glorialanza ed Eliana Saracino, sviluppa questi temi attraverso progetti, ricerche, installazioni ed iniziative editoriali, formando un team collaudato che negli anni ha raggiunto numerosi successi in campo nazionale ed internazionale.

Dal 2007 ha avviato una collaborazione con lo studio Gae Aulenti Architetti, del quale è diventata socia dal 2011. Nel 2013 ha dato vita all’Archivio Gae Aulenti e da allora lo dirige svolgendo attività di promozione culturale nel campo dell'architettura e del design. Ha curato diverse mostre e pubblicazioni tra cui “Omaggio a Gae Aulenti” presso la Pinacoteca Agnelli di Torino e il volume “Gae Aulenti. Vedere Molto Immaginare Molto” pubblicato da Edizioni di Comunità (2021). L’ultima mostra: “Gae Aulenti. Uno sguardo sul Giappone e sul mondo.” presso l'Istituto di Cultura Italiana di Tokyo, tuttora in corso.

www.archiviogaeaulenti.info

Maria Porro

Maria Porro, nata a Como nel 1983, è direttore marketing e comunicazione della Porro S.p.A., marchio storico del design italiano fondato dal bisnonno Giulio nel 1925.

Laureata cum laude in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Brera, Maria ha lavorato nel mondo del teatro, dell’arte e dei grandi eventi come progettista, coordinatrice e curatrice.

Ha sempre mantenuto uno stretto legame con l’impresa di famiglia e con il mondo del design, collaborando in particolar modo con il padre Lorenzo Porro e con lo studio Lissoni Associati nelle ricerche stilistiche e nello sviluppo di nuovi prodotti, seguendo in prima persona la partecipazione dell’azienda al Salone del Mobile.

Nel 2014 entra stabilmente in Porro occupandosi di rafforzare la rete commerciale internazionale e di rinnovare le strategie di comunicazione, fino ad assumere l’incarico attuale, con l’energia tipica delle nuove generazioni e l’attenzione prioritaria verso uno sviluppo sostenibile.

Nel 2017 promuove l’ingresso di Porro in Altagamma, la Fondazione che riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana, dove dal 2019 rappresenta l’azienda in modo attivo all’interno del CDA.

Nel 2017 entra nel Consiglio Direttivo di Assarredo e dal 2019 è parte del Consiglio Generale di FederlegnoArredo.

Dal settembre 2020 è la Presidente di Assarredo, eletta all’unanimità dall’Assemblea Generale: prima donna ad assumere questo ruolo, intende affrontare il nuovo incarico con la passione, professionalità, creatività, metodo e dedizione che da sempre la guidano.

Nel luglio 2021 è stata nominata Presidente del Salone del Mobile.Milano. Come Presidente del Salone del Mobile.Milano, ha contribuito alla realizzazione del Supersalone, un format speciale incentrato su design, sostenibilità e incontri creativi.

www.salonemilano.it - www.porro.com

Federico Villa

Sono un fotografo italiano, attualmente lavoro e vivo a Milano. Dopo un master in Industrial Design, nel 2010 ho fondato il mio studio fotografico.

Collaboro con aziende internazionali di design e studi di architettura. Mi concentro sulle qualità di un determinato prodotto o spazio: progetto e soggetto diventano un percorso unico e continuo.

Sviluppo progetti artistici con un’analisi critica del rapporto tra naturale e artificiale.

Tra i clienti: Alessi, Artemide, Bialetti, Bitossi, Cini&Nils, Catellani&Smith, Danese Milano, Fenix, Giopato&Coombes, Kundalini, Laufen, Madina Visconti, Manerba, Mogu, Martinelli Luce, MDF, Momo Design, Natuzzi, Parafernalia, Politecnico di Milano, Poltrona Frau, Rotialiana, Serralunga, Valdama, Woodnotes, Antonio Aricò, Atelier Ora, Bomori Architetti, Coima Image, Dxp Architetti, Fernweh Architettura, Giga, Workshop Gio Tirotto, Noname Studio, Ortalli-Verrier, Padiglione B., Plusultra Studio, Raffaella Mangiarotti, Roberto Sironi, Sparvieri del Ciotto, Studio Wok, SupercakeTodeschini.

Pubblicazioni: Corriere della Sera, Classeur, Domus, Interni, Abitare, Icon Design

Mostre: Miart, Triennale di Milano, Dilmos Gallery, Gallerie Bensimon, Fonderia Battaglia.

www.federicovilla.it