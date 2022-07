A partire da domenica 3 luglio 2022 cinque importanti siti religiosi dei comuni dell’Oggionese e del Meratese apriranno al pubblico grazie al sostegno del progetto i Luoghi di fede in Alta Brianza, finanziato dalla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e da Lario Reti Holding.

Riparte "Luoghi di fede in Alta Brianza"

In continuità con il progetto del 2020/21, Luoghi di fede in Alta Brianza è stato presentato dal capofila della rete, l’associazione culturale Clerici Vagantes di Oggiono, in partenariato con la Cooperativa Sociale Liberi Sogni, l’Associazione ARCAO e la Pro loco di Oggiono, l’Associazione Chiesa SS. Giacomo e Filippo Onlus di Ello, la Parrocchia Santa Maria Assunta di Dolzago e l’Associazione GS Colle Brianza di Colle Brianza.

L’obiettivo del progetto è quello di mettere in comunicazione tra loro diverse realtà e associazioni già operanti sul territorio e unirle nella pianificazione e realizzazione di un percorso comune per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

Fino a novembre 2023 verranno infatti realizzate visite guidate, passeggiate e laboratori per accompagnare il visitatore alla scoperta di nuove chiavi di lettura e di connessione tra i luoghi di fede protagonisti del bando e il contesto paesaggistico, sociale e culturale all’interno dei quali sono inserite.

Si parte domenica 3 luglio le ormai consuete aperture dei luoghi di fede, con i seguenti orari:

- la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di Oggiono saranno aperti dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 grazie all’associazione ARCAO;

- la chiesa di San Lorenzo a Oggiono rimarrà aperta dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30 grazie alla Pro loco di Oggiono;

- la chiesa dei SS. Giacomo e Filippo di Ello rimarrà aperta dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 17.30 in collaborazione con l’associazione chiesa di SS. Giacomo e Filippo Onlus;

- alle ore 15.00 e alle 16.30 si potrà visitare la chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio, nel comune di Dolzago, grazie alle guide della Parrocchia di Santa Maria Assunta;

- la chiesa di San Martino a Colle Brianza rimarrà aperta dalle ore 9.30 alle 18.00.

Ogni evento è gratuito e non necessita di prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare qui.