Programmata la XIX edizione di Brianza Classica

Brianza classica

Al via il calendario di appuntamenti previsti sul territorio.

Torna Brianza Classica: la rassegna dell’Associazione Early Music Italia.

A Missaglia con Brianza Classica

Dopo il grande successo del concerto anteprima che si è svolto a Villasanta e che ha visto la partecipazione entusiasta di moltissime persone, torna Brianza Classica: la rassegna dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, con il primo appuntamento domenica 24 aprile a Missaglia.

Lo spettacolo si terrà alle 17 nella suggestiva cornice dell’antico Monastero della Misericordia, fiore all’occhiello della storia del paese.

Il Maestro Matteoli dirigerà insieme al soprano Giorgia Cinciripi e all’Ensemble Festa Rustica formata da: Claudio Andriani e Leonardo Di Biase ai violini, Maria Vittoria Carosi al violino e viola, Marlise Goidanich al violoncello, Giampaolo Agus al contrabbasso e Luca Ambrosio all’organo.

Due artisti del Barocco musicale europeo

Questo concerto sarà in onore dei due grandi artisti del Barocco musicale europeo Georg Friedrich Haendel e Francesco Antonio Vallotti. Riguardo Haendel, verranno presentate una bellissima e intensa cantata profana e una lunga e affascinante sonata per archi. Di Vallotti sarà presentata una bellissima “Lezione per gli Uffici delle Tenebre", oltre a due antifone mariane.

La XIX edizione della rassegna si intitola "Delizie di Brianza", in riferimento alle maggiori ricchezze della Brianza, tra costruzioni, affreschi e dipinti da una parte e i prodotti che questo territorio offre dall'altra.

La rassegna andrà da aprile a luglio, per poi riprendere in autunno, da settembre fino alla fine dell'anno.

Le tappe di questa prima parte saranno: Missaglia il 24 aprile e poi ancora Ornago il 15 e Seregno il 29 maggio, Caponago il 2, Casatenovo il 18 e Molteno il 19 giugno. Il 9 luglio la tappa a Robbiate, il 10 a Nova Milanese, a Lissone il 16 e si concluderà a Oggiono il 17.