“Inchioda” per non essere investito da un’auto e si ribalta: ciclista ferito seriamente FOTO

Ciclista ferito seriamente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 settembre 2020 a Santa Maria Hoè. L’uomo, che è stato soccorso in codice giallo, quindi con traumi importanti seppur fortunatamente non in pericolo di vita, si è letteralmente ribaltato ed è franato a terra lungo via Papa Giovanni XXIII.

“Inchioda” per non essere investito da un’auto e si ribalta: ciclista ferito seriamente

L’incidente è avvenuto intorno alle 13. Saranno i Carabinieri intervenuti sul posto a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, ma secondo le le prime testimonianze sembra che l’uomo a bordo della sue due ruote abbia effettuato un brusca frenata per evitare di scontrasi conto un’auto che si stava immettendo in strada provenendo dal piazzale di una ditta. Una manovra, fatta per evitare l’investimento, che ha fatto cadere rovinosamente il ciclista a terra, proprio sotto la vettura.

Inizialmente si è temuto il peggio per il ciclista tanto che la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto, con il codice rosso di massima gravità, sia i volontari della Croce Rossa di Casatenovo sull’ambulanza, che gli uomini del 118 sull’auto medica. Fortunatamente dopo le prime cure il quadro clinico è apparso meno grave. L’uomo è stato stabilizzato per poi essere trasportato in ospedale in codice giallo.