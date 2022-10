Il viaggio alla scoperta di Leonardo inizia stasera

Cosa è il Metaverso e come funziona la realtà Virtuale? Quali sono i collegamenti con le ricerche, la scienza e l’arte di Leonardo? Queste sono solo alcune delle domande alle quali proverà a dare una risposta il professor Mario Taddei, accademico e docente di realtà virtuale e design, relatore del ciclo di incontri promosso da La Semina a Merate. Il primo appuntamento, assolutamente da non perdere è in programma per questa sera, venerdì 28 ottobre 2022 alle 20.45 e la location della conferenza inaugurale sarà l’auditorium comunale in piazza degli Eroi a Merate.

Stasera a Merate prima imperdibile serata su Leonardo

Il professor Mario Taddei ha insegnato al Politecnico di Milano. Ha dedicato gran parte della sua attività allo studio e allo sviluppo di prodotti multimediali interattivi per la divulgazione della scienza. Si occupa da tempo dello studio e della ricerca riguardante Leonardo da Vinci e ne è divenuto uno dei maggiori esperti a livello internazionale.

Questa sera, durante l'appuntamento meratese, traghetterà i partecipanti un un mondo tanto lontano quanto incredibilmente moderno. In occasione delle quattro conferenze dedicate a Leonardo da Vinci verrà visualizzata su grande schermo, per la prima volta il più grande museo virtuale dedicato a Leonardo da Vinci.

La conferenza verrà registrata e resa disponibile sul canale YouTube dell’associazione

I prossimi appuntamenti

La serata di oggi, organizzata con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, sarà seguita da altri tre appuntamenti: 11 novembre con videoproiezione 3D:”I Robot e l’Androide di Leonardo da Vinci”.

25 novembre con videoproiezione 3D:”Come diventare Leonardo da Vinci”.

16 dicembre con videoproiezione 3D: ”L’ultima cena di Leonardo animata e in 3D”.