E’ originaria del Lecchese la nuova presidente di WikiFilosofia

E’ originaria di Calco la nuova presidente di WikiFilosofia, enciclopedia filosofica contemporanea. Eletta lo scorso 21 novembre durante il primo congresso nazionale online, riceve il testimone da Renato Ongania.

WikiFilosofia, la storia

Nell’accogliere i congressisti il presidente uscente, Renato Ongania ha dichiarato: “WikiFilosofia è nata lo scorso 17 febbraio, prima che arrivasse la pandemia. Il giorno che abbiamo scelto per fondarla coincide con l’anniversario dell’uccisione di Giordano Bruno, un tributo doveroso a un grande pensatore e filosofo. Tra le iniziative di maggior successo del mio mandato vi sono sicuramente le attività legate alla figura del filosofo statunitense L. Ron Hubbard. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo riempiendo l’enciclopedia di contenuti di qualità”.

WikiFilosofia contiene informazioni relative ai premi di filosofia che si tengono in Italia, dei festival e dei filosofi contemporanei. Esiste una scheda per ogni facoltà di Filosofia presente in Italia, così come per ogni rivista a carattere filosofico (sia online che cartacea). Si tratta di un infomediario in continua evoluzione per filosofi, editori, lettori, operatori culturali, ma anche per coloro che si avvicinano per la prima volta al vasto mondo dei premi letterari e sono alla ricerca di una bussola che li possa orientare. Si fonda esclusivamente sul volontariato e sul concetto di cultura partecipativa. WikiFilosofia non ha un editore ed è completamente autonoma.

Le dichiarazioni della neo presidente

“Ringrazio la comunità di WikiFilosofia per la fiducia – ha dichiarato invece la dott.ssa Irene Ambrosini, neo-eletta presidente di WikiFilosofia – nel mio mandato che ha durata annuale, insieme a tutto il Direttivo intendo dare continuità al progetto wiki, farlo crescere e farlo diventare sempre più utile al mondo della filosofia, sia in ambito accademico che a livello popolare, cercando di dare visibilità ai premi e agli operatori culturali che animano la filosofia”.

Confermati gli altri componenti del Consiglio Direttivo: Renato Ongania, Vincenzo De Lucia (Segretario) e il dott. Luca Boncore (Tesoriere).