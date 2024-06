E' tutto pronto per "Cant'Ambiente - Canta Cultura", la rassegna culturale promossa da Auser Lecco in collaborazione con diverse Amministrazioni del territorio. Protagonista sarà il coro Auser Leucum che porterà in giro per la provincia la meravigliosa tradizione della musica corale.

Auser Lecco in campo con Cant'Ambiente - Canta Cultura

L’iniziativa, realizzata con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, vuole promuovere spettacoli canori in alcuni luoghi informali della cultura del nostro territorio, come centri socio-culturali di quartiere e parchi per far conoscere e diffondere la tradizione corale locale, ma anche per valorizzare e rigenerare i parchi come luoghi informali della cultura.

Un progetto che allo stesso tempo mira ad arricchire la proposta culturale del territorio, a promuovere nuove forme di aggregazione e favorire la coesione sociale. Gli eventi saranno tutti ad accesso libero e gratuito con l’obiettivo di sostenere la coralità come espressione della cultura locale e di arricchire il calendario di proposte culturali.

Il primo appuntamento da mettere in agenda è quello di venerdì 14 giugno alle 20.30 a Perledo, nella splendida terrazza panoramica in Via per la pace.

Otto i concerti in programma che verranno proposti sino a dicembre del 2024 e saranno organizzati in collaborazione e con il patrocinio dei Comuni di Lecco, Calolziocorte, Olginate, Garlate e Perledo.

Attraverso il proprio repertorio canoro il Coro Auser e i Firlinfeu porteranno in scena le più importanti canzoni della tradizione locale e popolare. I concerti prevedono una parte di sola fruizione ovvero di ascolto ma anche una parte attiva dove il pubblico sarà direttamente coinvolto nel canto. Sia i coristi che il pubblico saranno accompagnati anche da musicisti dal vivo (tastiera e fisarmonica).

Le location

I concerti si terranno a Calolziocorte al Parco Botanico di Villa De’ Ponti; a Lecco nel Parco di Villa Gomes, nel parco Addio Monti, nella la Casa di Quartiere di Bonacina e a LaorcaLab; a Garlate nel Giardino del Setificio e a Olginate nel Giardino di Villa Sirtori e come detto a Perledo.