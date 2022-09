Apriamoci alla bellezza: eventi gratuiti per riscoprire le perle del territorio

Il week-end di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 sarà caratterizzato dal doppio appuntamento di Apriamoci alla bellezza!, un evento a livello provinciale ricco di iniziative e finanziato dalla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e da Lario Reti Holding.

Nell’Oggionese saranno protagonisti cinque importanti siti religiosi: oltre all’apertura straordinaria garantita da gruppi e associazioni di volontari dei comuni di Oggiono, Ello, Dolzago e Colle Brianza, i siti faranno da cornice a quattro eventi gratuiti e accessibili su prenotazione, realizzati in collaborazione con la Cooperativa Liberi Sogni, Clerici Vagantes e gli altri partner del progetto Luoghi di fede in Alta Brianza.

Apriamoci alla bellezza: eventi gratuiti per riscoprire le perle dell'Oggionese

La giornata di sabato 10 settembre 2022 vedrà come protagonisti Dolzago e Colle Brianza.

Appuntamento alle ore 15 alla chiesa di S. Alessandro a Cavonio di Dolzago, per Dipingere con la natura, attività rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie e condotta da Giorgia Aggio, educatrice artistica. Dopo una breve visita guidata alla chiesa di S. Alessandro a cura dei volontari della parrocchia si andrà alla scoperta delle piante e dei fiori che, in seguito ad un procedimento di estrazione, offriranno i loro colori per la realizzazione di pitture naturali. Proprio come facevano gli artisti dei tempi passati, con queste si andranno a creare delle bellissime opere d’arte. Al termine del laboratorio è prevista una golosa merenda per tutti i partecipanti.

Nella chiesetta sarà inoltre possibile vedere la mostra fotografica a tema libero organizzata dal club fotografico “Ricerca & proposta” di Dolzago.

A seguire, alle 19.45 ci si sposterà nella chiesa di S. Martino a Bestetto di Colle Brianza per una visita guidata a cura dell’associazione ASD GS Colle Brianza, un gustoso apericena e il suggestivo concerto dal vivo di strumenti e melodie prealpine del duo Dario Cangelli e Italo Gualandris.

(Per chi partecipa all'evento del pomeriggio a Dolzago, c’è la possibilità di salire a piedi da Cavonio a Bestetto)

Domenica 11 settembre 2022 sarà invece la volta di Ello e Oggiono, con una giornata all’insegna dell’arte per grandi e bambini.

Si comincia alle ore 10 con la visita guidata della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo di Ello, seguita dal laboratorio artistico per bambini 3-6 anni e famiglie La natura sul muro…e nel giardino!, tenuto da Marie Potage, insegnante di biologia vegetale. Al termine del laboratorio piccolo aperitivo per i partecipanti.

La giornata culturale riprenderà alle ore 15 con Oggiono in punta di pennello, una passeggiata artistica aperta a tutti e guidata da Daniela Bonanomi, arteterapeuta ed esperta di pratiche tintorie, durante la quale i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di piccole opere ad acquarello, facendosi ispirare dalle bellezze della chiesa di San Lorenzo e il Battistero di Oggiono, spiegate dalla Pro Loco di Oggiono e dai volontari dell'associazione ARCAO. Aperitivo finale per i partecipanti.

Ogni evento è gratuito su prenotazione

A questa pagina i form di prenotazione del laboratorio di Dolzago e dell’apericena con concerto a Colle.

A questa pagina i form di iscrizione al laboratorio di Ello e alla passeggiata artistica di Oggiono.