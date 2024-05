Si allontana dalla Comunità di Vercurago: ancora in corso le ricerche dell'11enne fuggito

Ragazzino scomparso dalla comunità di Vercurago: ricerche in corso. Ore di profonda apprensione e ansia per le sorti di un ragazzino di 11 anni, che si è allontanato dalla comunità “ San Girolamo” di Vercurago nella serata del 12 maggio 2024. Sembrava che il piccolo, Jedid Mohamed Alessandro, fosse stato ritrovato ma putroppo si è trattato di una informazione errata e le ricerche sono ancora in corso

Ragazzino scomparso da Vercurago

A dare la notizia della sparizione, chiedendo la collaborazione di tutti è stata la Prefettura di Lecco. "Si invita chiunque ritenga di averlo visto o di avere utili elementi di conoscenza da riferire, a rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri di Lecco" sottolineano dall'Ufficio territoriale del Governo.

Il bambino indossa una maglietta dell’atletico Madrid di colore violaceo con la scritta posteriore “Momo", pantaloni corti bianchi e scarpe da tennis Nike di colore nero.