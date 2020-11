Zona Rossa: Auser Lecco cerca volontari per aiutare i più deboli e lancia un appello a tutti in questo perdiodo di grandi difficoltà, ancor pià acuto per le fasce più fragili della popolazione.

“Con l’introduzione della zona rossa anche nel territorio della provincia di Lecco e il conseguente aumento delle limitazioni agli spostamenti, si apre una nuova fase di difficoltà per gli anziani e i disabili non autosufficienti del territorio” spiegano dal sodalizio diretto dal presidente Claudio Dossi. “Nei prossimi giorni le loro necessità sono destinate ad aumentare ulteriormente. Auser è pronta a rispondere alle loro esigenze, garantendo servizi di accompagnamento presso ospedali e case di cura, distribuendo la spesa o i farmaci a domicilio, oltre che contattandoli e facendo loro compagnia tramite la telefonia sociale”. Per farlo però servano rinforzi che diano supporto agli attuali volontari. user ti aspetta! Aiutaci ad aiutare chi è più fragile.

Chiunque fosse interessato e volesse dare la propria disponibilità può cliccare qui e compilare l’apposito modulo.