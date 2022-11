Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la drammatica vicenda che ha tenuto col fiato sospeso non poche persone, tra automobilisti, soccorritori e forze dell'ordine che ieri sera si trovavano sul san viadotto san Michele. Lì un uomo voleva farla finita gettandosi dal ponte di Paderno ma fortunatamente il suo gesto senza ritorno è stato sventato e l'uomo è stato salvato da alcuni automobilisti in transito.

Vuole farla finita gettandosi dal ponte: salvato dagli automobilisti

L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri, mercoledì 2 novembre 2022. Alcune persone in transito sul viadotto hanno notato uomo che si stava avvicinando alle barriere del ponte. Il disperato, un uomo di una cinquantina di anni, stava manifestando l'intenzione di togliersi la vita.

A qual punto, con grande coraggio e freddezza hanno fermati l'auto in mezzo al ponte, hanno chiesto l'intervento di sanitari e forze dell'ordine e hanno convinto l'uomo a fermarsi. Sul posto quindi sono arrivati i Carabiniere i volontari Croce Bianca di Merate. Il personale sanitario ha soccorso l'uomo in evidente stato di shock, trasportandolo in ospedale in codice verde.

La circolazione sul ponte è rimasta bloccata a lungo a causa dell'auto dei ragazzi-eroi bloccata in mezzo alla strada.