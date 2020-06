Ai nastri di partenza il Volley Camp dell’As Merate FOTO

Dal 29 giugno al 24 luglio, quattro settimane all’insegna della pallavolo e del divertimento. Sono questi gli ingredienti del Volley Camp 2020, organizzato dall’A.S. Merate Volley all’oratorio di Novate e in partenza il prossimo lunedì 29 giugno.

Ai nastri di partenza il Volley Camp dell’As Merate

Il Volley Camp partirà lunedì 29 giugno all’oratorio di Novate a Merate e durerà quattro settimane fino al 24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17. Si rivolge ai bambini e alle bambine dagli 8 ai 14 anni, ovvero nati dal 2006 al 2011 compresi.

“Nonostante le difficoltà maggiori per l’organizzazione, dovute al rispetto di tutte le normative post emergenza Covid, abbiamo deciso di organizzare anche questa estate l’ormai tradizionale Volley Camp – spiega Alessandro Albertini, presidente di A.S. Merate Volley – L’obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi il mondo della pallavolo e in particolare quello della nostra società, fornendo allo stesso tempo alle famiglie un servizio importante in questo difficile periodo”.

Tutte le informazioni e come iscriversi

Il Volley Camp è in programma per quattro settimane dal 29 giugno al 24 luglio ed è rivolto ai bambini e bambine dagli 8 ai 14 anni, ovvero nati dal 2011 al 2006 compresi. Il costo a settimana è di 150 euro, a cui si può aggiungere l’opzione pasto e merenda a 25 euro a settimana ed è obbligatorio avere un certificato medico a uso sportivo o quello medico sportivo in corso di validità. Il camp, all’oratorio di Novate a Merate, potrà ospitare al massimo 36 bambini a settimana, che saranno divisi in gruppi da 6 e seguiti da allenatori dell’A.S.Merate

Per le iscrizioni, per tutte e quattro le settimane o anche solo per una o più, basta scrivere una mail a meratevolley@gmail.com oppure chiamare Alessandro Albertini (334.2236849) o Massimo Biava (335.228096).

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione clicca qui