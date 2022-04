Villa Orsini Colonna, coppie di sposi beffate: organizzatore sparito con i soldi

Fiori d'arancio... amari

La dimora di Imbersago oggi è chiusa a causa del cambio di proprietà.

Hanno organizzato il loro matrimonio da sogno, versato acconti per migliaia di euro, ma giunti a un passo dalle nozze il loro incubo peggiore si è materializzato: ricevimento annullato, perché chi doveva organizzarlo è sparito nel nulla. Ha dell’incredibile quanto racconta in esclusiva l'edizione di questa settimana del Giornale di Merate: alcune coppie di futuri sposi, che avrebbero dovuto celebrare il giorno più bello della loro vita nella splendida cornice di Villa Orsini Colonna di Imbersago, una delle dimore più ambite di tutta la Brianza per eventi e cerimonie sono rimasti con un pugno di mosche in mano.

Villa Orsini Colonna, coppie di sposi beffate

Giovedì pomeriggio due di loro si sono letteralmente appostate fuori dai cancelli della villa in cerca di spiegazioni, ma hanno trovato soltanto il custode alle dipendenze della nuova proprietà (la villa è stata acquistata all’asta dopo il fallimento della vecchia società) che ovviamente è totalmente estranea all’accaduto. Chi organizzava i matrimoni nella dimora, era Silvio Mazzoleni: è da lui, che ora risulta irreperibile, che diverse coppie di sposi ora cercano risposte.

