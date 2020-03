Villa Calchi si illumina del tricolore

A partire dalla serata di oggi, martedì 24 marzo 2020, Villa Calchi si illuminerà con il tricolore. Un messaggio importante, quello che la famiglia Bonanomi, proprietaria della dimora che si trova a Calco, affacciata sulla riserva di Sartirana, vuole lanciare in questo momento complicato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Villa Calchi tricolore

“Questa sera Villa Calchi sarà illuminata dal tricolore come segno di speranza e di ringraziamento verso gli operatori sanitari e le persone impegnate in questa lotta. Da sempre il tricolore unisce il popolo italiano nei momenti di battaglia a qualsiasi livello. Ora come non mai

è importante condividere questo sentimento di unione”: questo il messaggio che i proprietari vogliono lanciare. Un colpo d’occhio suggestivo, insomma, dall’alto valore simbolico.