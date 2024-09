Vigili del fuoco di Lecco nell'inferno del Maltempo in Emilia e Marche Nella giornata di ieri, mercoledì 18 settembre 2024, è partito un contingente di 18 unità altamente specializzate dei Vigili del Fuoco della Lombardia in supporto ai colleghi dell’Emilia Romagna e delle Marche. Il gruppo di soccorso è partito dai comandi di Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano, a bordo di sette automezzi.

Il ciclone Boris, come annunciato, è arrivato sull'Italia. E per oggi, giovedì 19 settembre 2024, era prevista allerta rossa sull'Emilia Romagna e situazione critica sulle Marche. E così è: allagamenti, frane e oltre mille gli sfollati, con centinaia di interventi dei Vigili del fuoco. Particolarmente critica la situazione in provincia di Ravenna.

Il sistema nazionale di colonna mobile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riesce a dispiegare rapidamente l’invio di uomini e automezzi con diverse specializzazioni in base alle esigenze del momento. In questo caso, la colonna mobile regionale della Lombardia è partita in assetto di contrasto del rischio acquatico.

L’impegno dei Vigili del Fuoco della Lombardia dimostra la solidarietà e la collaborazione tra le diverse regioni italiane in caso di calamità e situazioni di emergenza. Il loro pronto intervento e la professionalità sono fondamentali per garantire la sicurezza e il supporto alle popolazioni colpite.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conferma il proprio impegno costante nella protezione e nel soccorso dei cittadini, lavorando in sinergia per affrontare ogni situazione con prontezza e efficacia.

Anche i soccorritori del Cnsas Lombardo (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) stanno operando in queste ore in Emilia Romagna, per essere di supporto nell’emergenza maltempo in corso. Cinque tecnici sono partiti stanotte dalla nostra regione, con un coordinatore e quattro uomini appartenenti alla squadra forra regionale lombarda. Sono oltre una ventina i soccorritori del Soccorso alpino e speleologico, coordinati dal Cnsas nazionale; le squadre sono state mobilitate dal Dipartimento di Protezione civile. Oltre al Cnsas Lombardo, sono sul posto i servizi regionali Cnsas di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria e Lazio. I soccorritori lombardi si trovano nella zona di Cotignola, Bagnacavallo e Lugo, in provincia di Ravenna, in collaborazione con gli enti e le istituzioni locali.