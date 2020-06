Vigili del Fuoco al lavoro per domare un incendio in discarica FOTO E VIDEO

Vigili del Fuoco al lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno 2020, per domare un incendio in discarica a Santa Maria Hoè.

Vigili del Fuoco al lavoro per domare un incendio in discarica

Ad andare a fuoco, provocando non poca apprensione, è stato il materiale contenuto all’interno di un container situato nella piattaforma ecologica di via delle Industrie. L’allarme è scattato poco dopo le 18: una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, si è levata in cielo. Sul posto si sono precipitati quattro mezzi dei Vigili del Fuoco sia da Lecco che da Merate. Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere il rogo: le fiamme infatti non si sono estese ad altri container e in poco meno di un’ora i pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio.

Il video del sindaco

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Efrem Brambilla. Al vaglio dei tecnici le cause del rogo, ma al momento sembra che si possa escludere una origine dolosa.

Le immagini