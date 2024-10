Vandali danneggiano la panchina arcobaleno, simbolo di inclusione e della lotta contro la omotransfobia. Il grave episodio è avvenuto a Verderio, nel parco di Villa Gallavresi che ospita la biblioteca comunale.

Omofobia, vandalizzata la panchina di Verderio

A denunciare il grave episodio è Alessia Maggi, presidente dell'associazione Renzo e Lucio di Lecco che da anni si occupa della difesa dei diritti LGBTQIA+ nel territorio della provincia di Lecco ma non solo.

"Con tristezza ma anche molta rabbia, condanniamo fortemente il recente atto vandalico ai danni della panchina arcobaleno di Villa Gallavresi a Verderio - afferma Maggi - La panchina era stata dipinta e inaugurata nel 2021 in occasione della giornata contro l'Omobilesboatrans*fobia, che ricorre il 17 maggio. La panchina arcobaleno, simbolo di solidarietà verso la comunità LGBTQIA+, è inoltre un richiamo costante alla necessità di costruire una società basata sul rispetto reciproco. Atti come questo non possono e non devono essere tollerati".

Un grave episodio, che si colloca in mezzo a una serie di atti vandalici, ma anche piccoli furti, rapine e aggressioni che da qualche mese a questa parte caratterizzano il territorio di Verderio (alcuni dei quali avvenuti proprio nei pressi di Villa Gallavresi o nel parco stesso).

Al contempo, ribadiamo il nostro impegno a difendere i diritti umani e a promuovere l'uguaglianza. Esprimiamo infine la nostra vicinanza a tutte le persone che si sono sentite ferite da questo atto, assicurando che continueremo a lavorare per garantire che ogni cittadinə possa sentirsi liberə e al sicuro nella nostra città" ha concluso la presidente dell'associazione.