Un'aggressione e tre incidenti: il bollettino della notte sulle strade lecchesi

Un'aggressione e tre incidenti stradali. Notte movimentata, tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2023, per i soccorritori del 112 in provincia di Lecco.

Primo intervento poco dopo le 2 a Valmadrera. La croce rossa di Lecco ha soccorso un 21enne aggredito in via San Dionigi. Per le ferite riportate, il giovane è stato trasferito al pronto soccorso di Lecco in codice verde.

Due minuti più tardi un incidente tra due auto a Missaglia, in via San Fermo. Ferita una persona di 23 anni, trasportata dalla croce bianca di Besana in ospedale a Merate, anche in questo caso in codice verde.

Intorno alle 5, invece, a Suello, lungo la strada provinciale Como-Lecco, i soccorritori hanno assistito una donna di 31 anni che poco prima si era ribaltata a bordo della sua automobile. Intervenuti in codice rosso, con il supporto dei Carabinieri del Comando di Lecco, la giovane è risultata meno grave del previsto, tanto che al suo arrivo in pronto soccorso al Manzoni di Lecco le è stato attribuito il codice verde.

Un'auto è finita contro un ostacolo poco prima delle 6, invece, in via dell'Eremo a LEcco. Ferite due ragazze di 20 anni. Sul posto un'ambulanza dei volontari di Calolzio.