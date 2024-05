Come spesso alla vigilia di un giorni di festa c'è chi... esagera. E' successo questa notte a due giovani che hanno bevuto troppo alcol e che hanno avuto bisogno dell'intervento dei sanitari per essere aiutati.

Troppo alcol: soccorsi due giovani

Alle 3 circa della notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio i volontari di Besana sono dovuti intervenire in piazza Mercato a Santa Maria Hoè per un 28enne che si è sentito male. Giunti sul posto i sanitari si sono subito resi conto che presentava i sintomi di una intossicazione da alcol. Fortunatamente dopo le cure prestate sul posto il ragazzo non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. E' stato invece trasferito in ambulanza al Manzoni di Lecco il 23enne, anche lui con sintomi di intossicazione e etilica, soccorso dal personale della Croce Rossa di Lecco sul Lungolago. E' successo poco prima delle 4. E sempre sul lungolago, nei pressi della Tamoli, i volontari della Cri, sono tornati alle 4.10 per soccorrere un 18enne infortunato. Fortunatamente anche in questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Ma cosa è una intossicazione etilica

Parliamo spesso di intossicazioni etiliche ma di cosa si tratta esattamente? L’intossicazione da alcol si presenta in seguito all’ingestione di un’importante quantità di alcol in un tempo limitato. L’intossicazione da alcol può presentarsi in forma lieve e si risolve in mal di testa, nausea e inappetenza il giorno successivo, ma può anche degenerare e richiedere l’intervento di personale sanitario qualificato. In una prima fase l’intossicazione da alcol si caratterizza per uno stato di esaltazione o eccessiva euforia e si manifesta con i seguenti sintomi:

Odore alcolico del respiro

Rossore al viso

Occhi lucidi

Polso e respiro aumentati di frequenza

Perdita dei freni inibitori

Logorrea

Agitazione psicomotoria

Nausea e vomito

Alla fase di esaltazione segue uno stadio di depressione con:

Difficoltà a mantenere l’equilibrio

Balbettio

Ipotermia

Nei casi più gravi, paralisi respiratoria e rischio di coma

Cosa fare in caso di intossicazione da alcol?

Se le funzioni vitali non sono compromesse è consigliabile tenere la persona ubriaca sotto osservazione, offrirgli eventualmente qualcosa di leggero da mangiare (se non è presente vomito) e tenerla al caldo.

In caso di vomito è bene mettere il paziente in posizione laterale, evitando così l’accidentale inalazione del vomito e il rischio di soffocamento.

Nei casi più gravi bisogna recarsi in un pronto soccorso o chiamare un’ambulanza.

È importante fornire ai soccorsi le seguenti informazioni:

Quale bevanda alcolica è stata assunta, in quale quantità e in quale lasso di tempo .

alcolica è stata assunta, in quale e in quale lasso di . Se l’assunzione è avvenuta a stomaco vuoto o pieno.

Se il paziente soffre di patologie specifiche , soprattutto malattie epatiche o metaboliche.

, soprattutto malattie epatiche o metaboliche. Se sono stati assunti anche farmaci o droghe.

Vista la mancanza di lucidità della persona ubriaca è importante non perderla mai di vista e prestare attenzione che non faccia del male a sé e agli altri.

Cosa non fare in caso di intossicazione da alcol?

È consigliabile evitare che il soggetto consumi alimenti zuccherati, questi infatti possono aumentare la gradazione alcolica.

È consigliabile evitare che il soggetto consumi alimenti zuccherati, questi infatti possono aumentare la gradazione alcolica.