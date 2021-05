Troppo alcol: in due finiscono in ospedale intossicati. Doppio intervento di sanitari e forze dell’ordine tra la tarda serata di ieri e questa notte per due persone, che si sono sentite male dopo aver alzato troppo il gomito.

Troppo alcol: in due finiscono in ospedale intossicati

Il primo intervento dei soccorritori si è reso necessario una manciata di minuto prime delle 22 a Paderno d’Adda e precisamente nella zona della stazione ferroviaria. Ad aver bisogno delle cure dei sanitari è stata una giovane donna di 26 anni che si è sentita male. Quando i volontari della Croce Bianca di Merate sono giunti sul posto si sono resi conto che presentava i sintomi di una intossicazione da alcol. La giovane è stata trasportata, non in gravi condizioni, all’ospedale Mandic di Merate.

Sempre la stazione ferroviaria, ma questa volta di Lecco, è stata teatro del secondo soccorso. A stare male, intorno a mezzanotte e venti, un 57enne. Anche in questo caso l’uomo è rimasto intossicato dall’alcol. A prendersi cura di lui, e a trasportalo all’ospedale Manzoni di Lecco, sono stati i volontari della Croce Rossa Lecchese. Allertate anche le forze dell’ordine.