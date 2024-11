Notte da paura, e non per scherzo, quella di Halloween sulle strade lecchesi. In un triplo schianto sono rimaste coinvolte 12 persone, quasi tutti ragazzi giovani. Gli incidenti, che hanno reso necessaria una maxi mobilitazione di sanitari, forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, sono avvenuti a Ballabio, Pasturo e Vercurago.

Triplo schianto nella notte di Halloween: 12 persone ferite

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 2.30 della notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre 2024 a Ballabio: due autovetture si sono scontrate mentre percorrevano la Strada provinciale 62. Sul posto la centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato due ambulanze dei soccorritori di Introbio e della Croce Verde di Bosisio Parini. Quattro le persone coinvolte: una ragazza di 19 anni, un 30enne, una donna di 55 anni e un uomo che di anni ne ha 69. I feriti, una volta stabilizzati, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lecco.

Poco più di un'ora più tardi, ancora sirene spiegate in Valsassina, sempre sulla Provinciale, ma questa questa volta a Pasturo, dove un'auto con a bordo quattro ragazzi, due diciottenni, un diciannovenne e un ventenne, è uscita di strada e si è ribaltata. Inizialmente si è temuto il peggio per le sorti dei giovani occupanti del mezzo tanto che i soccorritori sono stati mobilitati con il codice rosso di massima gravità. A Pasturo, intorno alle 3.20, sono giunte due ambulanze della Croce San Nicolò di Lecco e di Lurago e l'auto medica con a bordo gli uomini del 118. Serie, ma fortunatamente non critiche, le condizioni dei giovani feriti, che sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Lecco e Sant'Anna di Como.

L'ultimo grave incidente è avvenuto poco prima dell'alba, intorno alle 5.15 a Vercurago, lungo la centralissima Via Roma (la provinciale Lecco Bergamo). Anche in questo caso una vettura con a bordo quattro giovani un 25enne, due 26enni e un trentenne, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro il muro di contenimento sede stradale. Immediata la mobilitazione in codice rosso dei soccorritori del 118, dei Volontari del Soccorso di Calolzio e della Croce Verde di Bosisio. Uno dei ragazzi è rimasto incastrato nelle lamiere contorte dell'auto ed è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco.I feriti, anche in questo caso, versavano in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita e sono stati trasferiti in codice giallo negli ospedali di Lecco e Merate.

In tutti gli interventi il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza delle zone degli incidenti.