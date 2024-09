Treno deraglia Milano: ritardi sulle linee. L'incidente, come riporta il nostro portale nazionale Newsprima, è avvenuto alle 6.30 di oggi, venerdì 13 settembre 2024, vicino allo scalo di Greco e ha coinvolto un treno passeggeri, il 2411 di Trenord proveniente da Domodossola. Sul posto diversi equipaggi dell'ambulanza e i pompieri: soccorse sei persone, tra cui il macchinista, un 24enne, nessuno sembrerebbe grave. In quel momento sul convoglio viaggiavano circa 200 persone.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che a provocare il deragliamento sia stato un doppio urto tra due treni merci. I due convogli, uno dei quali trasportava merce pericolosa, si sarebbero urtati dopo essersi trovati affiancati su due binari in un tratto in cui non è consentito farlo.

L'impatto avrebbe provocato la caduta di un container (che non aveva all'interno merci pericolose), che ha fatto uscire sui binari (ma è rimasto sulla massicciata) il treno passeggeri.

L'incidente ha ovviamente avuto - e sta avendo - pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. I treni Regionali della linea Torino - Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi.

