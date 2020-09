Tre esplosioni nella notte: in fiamme una cabina elettrica FOTO

Una cabina elettrica in fiamme, tre forti esplosioni e la zona tra Cernusco Lombardone e Osnago che resta senza corrente. E’ accaduto attorno alle 23.30 di ieri, domenica 13 settembre 2020.

Tre esplosioni nella notte: in fiamme una cabina elettrica

L’episodio è accaduto in via Monza a Cernusco Lombardone, nei pressi dell’azienda Regina Catene. Le forti esplosioni e l’assenza di energia elettrica hanno richiamato in strada numerosi residenti, che hanno subito lanciato l’allarme avvertendo i Vigili del fuoco. Sul posto sono sopraggiunti due mezzi da Merate e due da Lecco. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito . I pompieri hanno delimitato la zona della cabina elettrica con del nastro e hanno provveduto a domare le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri oltre al personale dell’Enel.