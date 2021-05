Tre anatroccoli incastrati in una briglia, intervengono i Vigili del Fuoco FOTO

Tre anatroccoli rimangono incastrati in una briglia. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarli.

Tre anatroccoli incastrati in una briglia

E’ successo questa mattina, domenica 2 maggio, a Paderno d’Adda, lungo il fiume Adda. Probabilmente dei passanti hanno visto i tre anatroccoli in difficoltà, incastrati in una briglia, senza riuscire a liberarsi. E’ scattata così la chiamata ai Vigili del fuoco per chiedere aiuto.

L’intervento

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Merate si è prontamente presentata sul posto in soccorso dei tre malcapitati. Gli operatori una volta preparata la manovra con idrocostumi e altri dpi hanno recuperato gli anatroccoli e lasciati liberi nelle vicinanze in sicurezza.