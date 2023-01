Travolta dal camion muore mentre porta il bimbo a scuola. Due pedoni uccisi in poche ore

Travolta dal camion muore mentre porta il bimbo a scuola. Vittima della terribile tragedia, avvenuta nella prima mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023 a Casatenovo, è stata una donna di 73 anni.

Travolta dal camion muore mentre porta il bimbo a scuola

La donna stava attraversando insieme al nipotino, che frequenta la primaria di Rogoredo, proprio in corrispondenza delle strisce all'incrocio di via San Gaetano quando un camion, svoltando dalla Provinciale verso la frazione di Rogoredo, l'ha investita.

La prima a provare a prestare soccorso alla 74enne sarebbe stata un'infermiera che rientrava dal turno di notte, che ha sin da subito preso atto delle condizioni disperate della donna.

Vani i tentativi di soccorrere la donna, morta sul colpo a causa della violenza dell'impatto contro il mezzo pesante. Illeso invece il nipotino di 8 anni. Sul luogo della tragedia, nel giro di qualche minuto, è giunta anche la sorella della vittima, che ha accusato un malore.

Due pedoni uccisi in poche ore

Quella di stamattina purtroppo è la seconda tragedia avvenuta nel giro di poche ore nella Brianza Lecchese.

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 gennaio 2023, ad essere ucciso, investito da un'auto lungo la Provinciale 54, in via Como, al confine tra Merate e Cernusco Lombardone è stato Carlo Fumagalli, 87enne residente a Cernusco. L'uomo è stato travolto all'altezza della trattoria La Cava intorno alle 17.30 e per lui non c'è stato scampo.