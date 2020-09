Trattore avvolto dalle fiamme lungo la Provinciale. E’ successo nel pomeriggio di oggi a Merate.

Attorno alle 16 di oggi, 11 settembre 2020, un trattore di colore verde ha preso fuoco in un campo all’altezza della località Calendone a Merate. Ancora da chiarire la dinamica dell’evento che ha causato l’incendio, ma pare che a provocare le fiamme sia stato un guasto elettrico. Prontamente si sono mossi due mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno agito tempestivamente per sedare il fuoco divampato all’improvviso. Fortunatamente l’evento non ha causato danni né ai contadini presenti sul luogo né alla vegetazione circostante, ma il trattore incendiato è andato distrutto.