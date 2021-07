Tragedia: uomo si è tolto la vita in casa

Tragedia in via Piave a Verderio nel tardo pomeriggio di oggi, dove un uomo si è tolto la vita. Inutile il maxi spiegamento di soccorsi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tragedia a Verderio

Grande lo spiegamento di mezzi di soccorsi in via Piave a Verderio, dove attorno alle 19 di oggi, giovedì 1 luglio 2021 si è consumata la tragedia. Un uomo, pare residente da poco a Verderio e originario del Vimercatese, si è infatti tolto la vita nella sua abitazione.

La vicenda ha profondamente scosso il vicinato e i numerosi verderesi che non hanno potuto non notare l'autoambulanza, i mezzi dei Vigili del fuoco e la pattuglia dei Carabinieri fuori dalla palazzina in cui la vittima abitava. Inutili i tentativi di soccorso.