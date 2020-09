Muore mentre va a cercare funghi nei boschi dell’Aprica, in Valtellina. La vittima è Giovanni Bonfanti, 74 anni, residente a Merate.

Tragedia in Valtellina: lecchese muore in montagna cercando funghi

La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 13 settembre 2020, sui monti sopra Aprica: Bonfanti, pensionato di 74 anni, è morto in circostanze ancora da chiarire: pare sia scivolato e quindi sarebbe stato colto da malore. L’allarme è scattato poco dopo le 10.30. I soccorsi si sono ritrovati in un luogo impervio nel territorio comunale di Aprica. La centrale operativa ha attivato la squadra del Soccorso Alpino aprichese e l’elisoccorso che si è alzato da Sondrio. Purtroppo i soccorritori altro non hanno potuto fare che costatare il decesso del meratese