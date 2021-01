Tragedia a Calusco: trovato morto nella sua abitazione VIDEO

Tragedia a Calusco d’Adda. Nella serata di ieri, sabato 23 gennaio 2021, un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione di via Adda.

Tragedia a Calusco: il video dei soccorsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Calusco (@welcometocalusco)

Il video dei soccorsi pubblicato dalla pagina Instagram Welcometocalusco

Stando alla ricostruzione dei fatti, a lanciare l’allarme sono stati i vicini, che non vedevano l’uomo da giorni. I Vigili del fuoco e i Carabinieri, giunti in via Adda a Calusco per verificare l’accaduto, lo hanno rinvenuto privo di vita. Stando a una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia deceduto per cause naturali. Non ci sarebbero apparenti segni di violenza.