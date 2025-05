Il bel tempo, unito all’inizio del lungo ponte del Primo Maggio, ha spinto molte persone a mettersi in viaggio verso le località turistiche del Lario e della Valtellina. Purtroppo, la combinazione tra traffico intenso e incidenti ha mandato in crisi la circolazione sulla Strada Statale 36, dove nella mattinata di giovedì 1 maggio 2025 si sono registrati fino a 20 chilometri di coda in direzione nord.

Traffico in tilt sulla Statale 36: incidenti e partenze per il ponte del Primo Maggio causano 20 km di coda verso Lecco e la Valtellina

Le criticità sono iniziate già da Verano Brianza e si sono estese fino alla galleria San Martino di Lecco, con un tratto di circa 20 chilometri interessato da traffico quasi completamente bloccato.

Un incidente avvenuto intorno alle 9:45 nei pressi di Annone Brianza ha peggiorato ulteriormente la situazione, generando forti rallentamenti e blocchi che hanno coinvolto numerosi automobilisti diretti verso il lago di Como e le zone montane.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati nel gestire l'emergenza e nel cercare di migliorare il flusso veicolare. Nonostante gli sforzi, la viabilità rimane fortemente compromessa per via del massiccio afflusso di turisti.