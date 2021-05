Toccante lettera della scuola per il bambino volato in cielo: “Gioele ti abbiamo voluto, ti vogliamo e ti vorremo sempre bene”

E’ straziante il dolore che attanaglia la comunità di Cernusco, ma non solo, dopo la morte del piccolo Gioele Petza, il bellissimo, solare, gioioso, bimbo di soli sette anni travolto giovedì scorso a Merate e morto ieri, martedì 11 maggio 2021 in ospedale a Bergamo, dove i genitori hanno acconsentito a staccare i macchinari e ad espiantare gli organi del loro cucciolo. Una tragedia che ha sconvolto tutti, una morte che ha aperto una ferita che sarà difficile rimarginare. Come non essere attoniti e sconvolti di fronte a quel sorriso disarmante che ora si è spento? Una sofferenza acuta che ha colpito anche i docenti e i compagni di scuola del bimbo e che ben trapela dalle parole della dirigente scolastica, la professoressa Francesca Anna Maria Alesci che ha voluto scrivere una lettera a Gioele a nome dell’intero istituto.

Toccante lettera della scuola per il bimbo volato in cielo: “Gioele ti abbiamo voluto, ti vogliamo e ti vorremo sempre bene”

L’Istituto Comprensivo “A.Bonfanti e A. Valagussa” è in lutto: un nostro alunno della scuola primaria “G. Rodari” è volato in cielo. Gioele Petza, in un pomeriggio di Maggio, mentre passeggiava con la mamma e la sorella lungo le vie della sua città, è stato vittima di un incidente stradale. Lo sconcerto e l’incredulità hanno pervaso le menti e i cuori di tutti noi. Condividiamo il dolore della famiglia, esprimiamo il nostro cordoglio e siamo con loro nella preghiera. Gioele ci amerà ancora di più nella luce immensa del suo essere un angelo e noi ammireremo il suo splendore guardando il cielo pieno di stelle! La classe II A della scuola primaria G. Rodari non sarà più quella di prima. Un banco vuoto ricorderà che lì sedeva Gioele che voleva imparare, che voleva crescere come qualsiasi bambino della sua età, che aveva i suoi sogni, interrotti, spezzati in un pomeriggio qualunque di primavera, in un terribile, tragico 6 maggio 2021! La morte di un bambino colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore per il dolore altrui, ed è spinto a riflettere, a interrogarsi, a ricercare un significato nella vita. La perdita di un figlio è l’inversione dell’ordine naturale delle cose ed è la sofferenza più straziante che possa accadere nella vita di un uomo. Per una comunità educante, ogni bambino, ogni giovane in formazione è, prima di qualunque altra considerazione o definizione, un figlio, una figlia di cui prendersi cura, da far crescere, da accompagnare e da ascoltare. Per questo il dolore è grande anche per noi: a scuola noi ascoltiamo i sogni di vite che spingiamo al largo, a vele spiegate, verso i mondi sconosciuti del futuro. Caro Gioele, ora sei del Signore. Possa Egli dare, a quanti in questo momento sono straziati dal dolore, la pace che ricercano. Gioele ti abbiamo voluto, ti vogliamo e ti vorremo sempre bene. Il tuo garbo, la tua curiosità, il tuo amore per la musica e per l’arte ci accompagneranno sempre nel tenere vivo il tuo ricordo. Il nostro abbraccio e il nostro bacio solo per Te. Ciao Gioele!

La dirigente, i compagni di classe, i tuoi maestri, tutti gli alunni, i docenti e il personale della scuola.