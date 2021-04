Tetto a fuoco: tre squadre di Vigili del Fuoco in campo per spegnere le fiamme. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 aprile 2021 in Valsassina, a Cortenova.

Ancora da stabilire la causa del rogo ma non è escluso che si sia trattato di un malfunzionamento della canna fumaria. Le fiamme hanno intaccato il tetto danneggiandolo seriamente.

Sul posto, nella frazione di Bindo, sono intervenuti due equipaggi da Lecco e uno da Bellano. Una giornata intensa per i Vigili del Fuoco che sempre nel pomeriggio di oggi hanno lavorato per oltre due ore per spegnere un altro incendio, questa volta a Merate, nella frazione di Novate. In questo caso ad andare a fuoco è stato un capanno utilizzato come legnaia posizionato nel cortile di una abitazione privata.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso tecnico urgente ha permesso di evitare ulteriori danni alla casa.