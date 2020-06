Alle prime ore del mattino di ieri, domenica 14 giugno 2020 i Carabinieri della Stazione di Brivio hanno arrestato Vasyl Bezhynaru, ucraino 32enne in Italia senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.

Tenta un furto in casa: beccato e arrestato. Il complice riesce a fuggire

I Carabinieri nel corso dell’attività di controllo del territorio, hanno sorpreso l’arrestato mentre si dava alla fuga dopo aver tentato il furto all’interno di una abitazione a Olgiate Molgora. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e delle chiavi dell’autovettura Citroen Berlingo con targa straniera, con la quale, insieme ad un altro complice, che è riuscito a fuggire, era arrivato sul posto.

Stamattina il 32enne è stato condotto in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.