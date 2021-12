Temperature gelide a scuola: Bertacchi e Grassi in sciopero

Manifestazione

Dopo essersi radunati davanti alle proprie scuole e aver discusso, i ragazzi del Bertacchi e del Grassi si sono recati davanti alla sede della Provincia di Lecco, dichiarando di essere stanchi di vivere in strutture fatiscenti e in aule non a norma

Oggi, sabato 11 dicembre 2021, 500 studentesse e studenti del Liceo Grassi e dell’Istituto Bertacchi hanno scioperato per denunciare il fatto che al ritorno dalle vacanze per l’Immacolata, la temperatura registrata era sotto i 18 gradi minimi consentiti dal DM 18.12.1975. I ragazzi hanno diffuso un comunicato per spiegare le loro ragioni.

Bertacchi e Grassi in sciopero

"Quando i rappresentanti degli studenti delle scuole hanno segnalato la situazione ai dirigenti scolastici, essi hanno imputato la responsabilità del freddo intenso allo spegnimento dei riscaldamenti durante le vacanze e al malfunzionamento provvisorio di alcune caldaie, ma è stato evidente fin da subito che il problema non fosse solo questo: il freddo dei giorni passati è una conseguenza degli enormi problemi di edilizia scolastica, dovuti ad anni di tagli e di definanziamenti verso il mondo della scuola - recita il comunicato - Questo testimonia ancora una volta la scarsa attenzione da parte della politica nei confronti dell’Istruzione e del futuro di noi giovani. Dopo essersi radunati davanti alle proprie scuole e aver discusso, i ragazzi del Bertacchi e del Grassi si sono recati davanti alla sede della Provincia di Lecco, dichiarando di essere stanchi di vivere in strutture fatiscenti e in aule non a norma, che oltretutto non garantiscono il basilare e fondamentale diritto allo studio a tutte e tutti. Grazie alla giornata di oggi gli studenti hanno ottenuto un incontro con la Provincia, manifestando la volontà di aprire un tavolo di confronto permanente al quale possano partecipare i Rappresentanti d’Istituto di tutte le scuole del territorio. La pazienza è finita: studentesse e studenti si sono fatti sentire, e questo è solo l’inizio!".