Tre comunità unite nel dolore per la morte di Roberto Ravasi, scomparso a 36 anni. Merate, città dove aveva casa nella frazione di Pagnano, Calolzio e Mandello dove in passato aveva abitato sono in lutto per la dipartita del giovane padre. Ravasi se ne è andato prematuramente a causa di problemi di salute di cui soffriva da tempo.

Il giovane lascia la moglie e la sua piccola bimba di soli 5 anni. Il 36enne ha sempre frequentato molto Pagnano la sua famigli è molto conosciuta: il papà ricopre la carica di vice presidente dell'AC Pagnano, mentre la mamma è una tra le più attive volontarie in oratorio.

Come detto corso degli anni aveva abitato anche a Mandello e a Calolziocorte, per poi tornare nella zona meratese.

Domani l'addio

Su Facebook moltissimi amici hanno scritto sul suo profilo dei messaggi di saluto, ricordo, tristezza e dispiacere. La cerimonia funebre verrà celebrata a Merate nella parrocchia di San Giorgio domani, giovedì 8 settembre 2022 alle 10.30.

