Tamponi rapidi: un nuovo centro in provincia di Lecco

Un nuovo centro per i tamponi rapidi nel nostro territorio, dopo quello istituito in via Strecciolo a Merate e quello del Bione di Lecco.

Tamponi rapidi: un nuovo punto a Olgiate

Potrebbe partire a breve il primo drive-through del Meratese, che verrà installato in via Aldo Moro ad Olgiate, proprio fuori dal presidio dell’Ats. «Si tratta di un’iniziativa indirizzata ai contatti diretti e soprattutto ai familiari delle persone positive – ha spiegato il dottor Roberto Pezzuto, riferimento dei medici di base olgiatesi – Queste persone verranno sottoposte ai test antigenici rapidi, perché pur essendo asintomatiche potrebbero essere positive al Covid. Si tratta di un buon metodo di screening, perché questi test sono affidabili e al massimo possono dare come esito un falso positivo, che verrà poi chiaramente verificato con il tampone molecolare». Non si tratterà quindi di un punto riservato agli studenti e al personale scolastico, ma più in generale a tutti coloro che abbiano avuto un contatto diretto con una persona risultata positiva al Coronavirus.

Accesso solo su appuntamento

Le persone che dovranno sottoporsi al test saranno contattate direttamente, in quanto Ats fornirà ai medici l’elenco dei contatti diretti dei positivi oppure, nel caso in cui il contagiato abbia effettuato il tampone privatamente, dovranno farsi avanti con il proprio riferimento medico. «Il presidio è pensato rigorosamente su appuntamento e per i contatti diretti, non accoglierà altre categorie – ha precisato Pezzuto – Sarà aperto ovviamente ai pazienti dei medici di base di Olgiate, che comprendono anche alcuni Comuni limitrofi».

Sarà un drive through

Il nuovo punto di Olgiate sarà un drive through, che non prevede nemmeno che i pazienti scendano dalla loro vettura. La prassi è infatti che il paziente arrivi in auto al presidio di via Aldo Moro, entri con la propria vettura all’interno del parcheggio dell’Ats (che verrà appositamente aperto) e venga sottoposto al test. Poi dovrà tornare con la propria auto nel posteggio pubblico all’esterno del presidio e attendere lì l’esito. Tutta la procedura durerà all’incirca mezz’ora e sarà svolta dagli stessi medici di base.