Soccorritori, Vigili del fuoco e forze dell'ordine mobilitati nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 giugno 2022 a Robbiate per un tamponamento a catena avvenuto al semaforo del Terzuolo che regola la viabilità all'incrocio tra via Bonfanti via Mario Riva, ovvero la Strada provinciale 54.

Tamponamento a catena al semaforo

Tre le persone coinvolte nel sinistro avvenuto: fortunatamente, nonostante lo spavento iniziale, nessuno versa in condizioni critiche. Tutto è successo una manciata di minuti prima di mezzogiorno. Le auto, una Fiat 600, una Citroen C3 e una Lancia Y si trovavano incolonnate in via Bonfanti davanti all'impianto semaforico rosso. Per cause al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto sono entrate in collisione provocando un tamponamento a catena.

Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari: sul posto la Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato, con il codice rosso di massima gravità, i volontari della Croce Bianca di Merate e gli uomini del 118 sull'auto medica. A Robbiate si sono precipitati anche i pompieri.

Come detto dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico dei feriti è apparso decisamente meno preoccupante: sono comunque stati stabilizzati e trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.