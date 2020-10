Sul Lago scovata una piantagione di cannabis, la coltivava un 55enne FOTO

Doppio blitz antidroga: due in manette. Sul Lago è stata scovata una piantagione di cannabis e una seconda è stata scoperta nel Meratese. Continua infatti l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco che, nella giornata di ieri 1° ottobre 2020, hanno condotto congiuntamente due distinte operazioni antidroga nei comuni di Lierna e Cernusco Lombardone.L’attività, che ha visto l’impiego di Carabinieri della Stazione di Mandello Del Lario con quelli della Sezione Operativa del NORM di Lecco e dell’Aliquota Operativa del NORM di Merate, ha portato all’individuazione di due piantagioni di “cannabis indica”, con il sequestro di diverse piante, sia in coltivazione sia in fase di essiccazione, numerosi chilogrammi di ”marijuana” e materiale per la produzione ed il confezionamento dello stupefacente.

Sul lago scovata una piantagione di cannabis, la coltivava un 55enne

I Carabinieri di Lecco e Mandello del Lario hanno tratto in arresto Giovanni Spreafico, 55enne, residente a Lierna, noto alla Forze di Polizia, trovato in possesso di 2,6 chilogrammi di ”marijuana”, di 36 piante di “cannabis indica” in vegetazione, di 5 ulteriori piante in essiccazione, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento.

5 chili di droga nel Meratese

I Militari di Merate invece hanno arrestato Ivan Beretta, 45enne, residente in provincia di Bergamo, anche lui noto alla Forze di Polizia, trovato in possesso, nella propria residenza e in un fondo agricolo del comune di Cernusco Lombardone, 5 chili di stupefacente, suddiviso un chiko e 80 grammi di marijuana sfusa, ripartita in 38 barattoli in vetro e circa 4 chili di foglie, infiorescenze e rami in fase di essiccazione, nonché di un bilancia di precisione.

Arresti convalidati

Nella mattinata oggi, venerdì 2 ottobre 2020, gli arrestati sono stati condotti in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare i provvedimenti, ha disposto per Spreafico l’obbligo di dimora e per Beretta l’obbligo di presentazione alla P.G.