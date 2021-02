Strade e scuole in provincia di Lecco: al via lavori per oltre 2 milioni di euro. Nei giorni scorsi infatti la Provincia di Lecco ha dato avvio ai lavori su strade ed edifici scolastici finanziati da Regione Lombardia con legge regionale 9/2020 “Ripresa economica”, per un totale di 2.022.948 euro.

La Provincia di Lecco ha destinato questi finanziamenti ai seguenti interventi:

· Interventi di miglioramento sismico istituto scolastico superiore Fumagalli di Casatenovo: 1.022.948 euro, per incrementare la resistenza dei principali sistemi strutturali, migliorare i collegamenti di piano, riparare eventuali danni riconducibili al degrado naturale dell’edificio.

· Rinforzo strutturale del corpo stradale lungo la strada provinciale 66 di Vendrogno nel territorio comunale di Bellano: 500.000 euro. Gli interventi, finalizzati a potenziare la fruibilità in sicurezza dell’itinerario viabilistico, consistono nel consolidamento e potenziamento delle strutture murarie esistenti, implementazione di opere idrauliche minori, rifacimento della fondazione stradale e miglioramento dei sistemi di ritenuta dei veicoli.

· Rinforzo cigli di valle e realizzazione barriere di sicurezza lungo diverse strade provinciali: 500.000 euro, per implementare la sicurezza della circolazione e del traffico, proteggendo gli utenti della strada da pericolose cadute lungo le scarpate, evitando di intralciare la rete ferroviaria esistente e favorendo la guida notturna in tratti di strada non provvisti di illuminazione.

Si torna a investire

“La Provincia di Lecco sta mantenendo fede agli impegni presi con Regione Lombardia, avviando i lavori nei tempi previsti, dopo aver espletato tutte le procedure necessarie – commentano il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli, i Consiglieri provinciali delegati alla Viabilità Mattia Micheli e all’Edilizia scolastica Marco Passoni. Dopo diversi anni la Provincia di Lecco è in grado di tornare a investire, con un significativo piano di interventi su strade e scuole, frutto di un costante confronto con gli enti superiori e i Comuni, con una visione sovracomunale indispensabile per avere un quadro d’insieme a beneficio di tutto il territorio provinciale. Strade e scuole, che rappresentano le principali competenze assegnate alle Province, necessitano di continui interventi e adeguamenti: la Provincia di Lecco è costantemente impegnata nella progettazione degli interventi e nella ricerca di finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi di enti superiori, che spesso vanno a buon fine proprio per la capacità progettuale del nostro ente”.