Lunghe code sulla Statale 36 in direzione Lecco a causa di un camion fermo nella Galleria Monte Piazzo a Colico.

Statale 36: camion fermo nella galleria Monte Piazzo, lunghe code

La problematica si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre 2024, poco prima delle 18 alto Lago nella carreggiata in direzione sud.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine un camion, probabilmente per un guasto, si è fermato a cavallo delle due corsie nella galleria Monte Piazzo e questo ha mandato in tilt la circolazione.

Segnalati incolonnamenti in direzione Lecco.

La super è stata temporaneamente chiusa all'altezza del Trivio di Fuentes.