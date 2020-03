Spruzzata di neve in Brianza VIDEO

“Speriamo sia un bel segnale”: così il sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla, ha commentato nel video postato su Facebook poco fa la “spruzzata” di neve avvenuta a Campsirago, frazione di Colle Brianza dove la sua famiglia gestisce il ristorante La Stala del Rè. Il calo delle temperature, infatti, ha portato anche in Brianza una leggera spolverata di bianco.

Neve a Campsirago

Non è certo una nevicata da cartolina, ma una leggera spruzzata di bianco sta avvenendo a Campsirago, uno dei punti più alti della Brianza. E’ stato Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè, ad averla filmata e postata sulla sua pagina Facebook attraverso la quale, in questa emergenza Coronavirus, tiene costantemente aggiornati i suoi cittadini sull’evolversi della situazione. Tra tante notizie drammatiche, insomma, anche un po’ di gioia per questa nevicata… fuori stagione, considerato che siamo al 25 di marzo e dunque in primavera.