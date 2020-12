Spostamenti tra Comuni a Natale, ne discuterà il Senato. Fontana: “Io li ho sollecitati”

La presidente del Senato Maria Alberti Casellati ha convocato per lunedì 14 dicembre alle 16.30 la Conferenza dei Capigruppo per formalizzare la calendarizzazione, ovvero per programmare la discussione della mozione, sulla mobilità nelle feste. In altre parole il Senato discuterà degli spostamenti tra Comuni a Natale. Con tutta probabilità questo accadrà nella giornata di mercoledì. Dopo le indiscrezioni sulla possibile apertura da parte del Governo quindi sarà necessario attendere sino alla prossima settimana per capire cosa sarà possibile fare. Intanto il governatore di Regione Lombardia ha ribadito di essere favorevole ad un alleggerimento delle restrizioni.

Spostamenti tra Comuni consentititi a Natale: Fontana: “Io lo ho sollecitati”

“Per primo e con forza ho portato all’attenzione del Presidente del Consiglio la criticità delle restrizioni a livello comunale nei giorni delle festività, che ritengo eccessivamente discriminatorie per tante famiglie e soprattutto per coloro che vivono nelle piccole realtà”. Questa la presa di posizione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Mantenendo l’indispensabile livello di sicurezza, con il buon senso – aggiunge Fontana – si possono delineare regole più eque”.

