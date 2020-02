Soroptimist Club Merate presenta il progetto Back to Work Soroptimist

Soroptimist Club Merate presenterà ufficialmente al Comune di Olgiate Molgora il progetto di formazione Back to Work Soroptimist.

Soroptimist Club Merate: sabato 29 febbraio la conferenza stampa

Il Club meratese e la sua presidentessa Comi Augusta presenteranno ufficialmente in conferenza stampa il progetto “Back to Work Soroptimist”. l Soroptimist Club Merate propone attraverso un bando pubblico questo progetto, che in sostanza è un percorso gratuito di formazione pensato per aiutare le donne con più di 40 anni, disoccupate da tempo ma con precederti lavorativi, a rimettersi in gioco per rientrare nel mondo del lavoro.

Il progetto

“Back to Work Soroptimist” prenderà vita attravesrso diversi incontri con esperti. Le partecipanti potranno seguire percorsi motivazionali e riprogettarsi professionalmente, sviluppare potenzialità e risorse, aumentare l’autostima e, infine, prepararsi a sostenere un colloquio di lavoro.

Chi può partecipare?

Per aderire al progetto bisogna anzitutto avere tre caratteristiche fondamentali: essere una donna, avere più di 40 anni e desiderare di rientrare nel mondo del lavoro. Il bando è disponibile a questo link.