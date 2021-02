Six Bridges Rally: un’iniziativa per valorizzare il ponte di Paderno

Il Comune di Paderno D’adda sostiene il lancio del Six Bridges Rally, connesso al progetto di candidatura transnazionale del Ponte San Michele a patrimonio Unesco insieme agli altri 5 ponti europei con le medesime caratteristiche storico-ingegneristiche. Il progetto nasce dai partner tedeschi di Solingen, che hanno diffuso un comunicato stampa con tutte le informazioni sull’evento.

Six Bridges Really: un’iniziativa per valorizzare i ponti

“I Comuni, le Regioni e le compagnie ferroviarie di sei grandi ponti ad arco in Europa aspirano a diventare un sito seriale transnazionale del patrimonio mondiale Unesco. Se il risultato sarà positivo, questo status servirà, tra le altre cose, a preservare le testimonianze della storia industriale per le generazioni future, a dare un impulso al turismo e alla coesione Europea, nel quadro della comprensione internazionale tra i paesi UE – recita il comunicato – Questi sei ponti includono il Ponte San Michele in Italia, il Viaduc du Viaur e Garabit Vidauc in Francia, il Ponte Maria Pia e il Ponte Dom Luíz I in Portogallo e il Müngstener Brücke in Germania. Noi, Timm Kronenberg e Marc Baehr, amici del Müngstener Brücke e della città di Solingen, vogliamo fare la nostra parte nella candidatura a patrimonio mondiale dell’umanità. Sulla base di questo slancio abbiamo sviluppato l’idea di organizzare e realizzare un rally di orientamento per veicoli vecchi e giovani ai sei ponti. Questo non dovrebbe essere un rally alla massima velocità ma un viaggio da godere, con vari compiti in molti siti del patrimonio mondiale, inclusi i nostri sei grandi ponti ad arco”.

Oltre 6000 chilometri in tutta Europa

“Nasce il “Six Bridges Rally”. 6000 chilometri in tutta Europa, senza GPS, tutti su strade di campagna con auto che hanno più di 20 anni. Dalla Germania sulle alte montagne della Svizzera al Pont San Michele, attraverso la bellissima Provenza fino al Viaduc du Viaur, attraversando gli aridi deserti della Spagna e la colorata regione vinicola del vino di Porto per arrivare ai ponti Ponte Maria Pia e Ponte Dom Luis I e, sulla via del ritorno a Solingen lungo la costa atlantica, si visita il bellissimo Viaduc de Garabit – specifica il documento – Il Six Bridges Rally si svolgerà dall’11 al 26 settembre 2021. Inizia e finisce a Solingen. Il rally sta attirando molta attenzione in Germania e finora si sono registrate 15 squadre. Una squadra guida persino una Bentley del 1954. Dal momento che vorremmo che prendesse parte il maggior numero possibile di partecipanti da tutti i paesi europei, questo rally unico offre l’opportunità di unirsi ad esso sui singoli ponti e guidarne solo alcune parti. Le sezioni sono offerte ad un prezzo speciale di euro 222,00. Un prezzo molto conveniente per questo tipo di rally, che include pianificazione, adesivi per veicoli, magliette, feste + ricevimenti e un road book ampiamente progettato”.

Come partecipare al rally

I partecipanti che non vogliono iniziare in Germania possono partecipare al rally nei seguenti punti: Ponte San Michele 13 settembre 2021 Viaur Viaduct 16 settembre 2021 Ponte Dom Luiz I. 20 settembre 2021 Da lì puoi unirti al rally e guidare fino alla destinazione intermedia, un vecchio castello vicino a Bordeaux, il 22 settembre 2021. Là abbiamo la nostra grande festa europea con barbecue e musica.

Tuttavia, anche tutti i partecipanti verranno debitamente ricevuti presso il rispettivo ponte. I gestori del ponte escogiteranno qualcosa di speciale in ogni tappa. Naturalmente, anche le parti interessate della città o della regione intorno ai ponti sono invitate a salutare i nostri partecipanti.

Gli orari di arrivo ai ponti

Ecco gli orari in cui i partecipanti arriveranno ai ponti:

Muengstener Bruecke 11 settembre 2021 dalle 10

Ponte San Michele 13 settembre 2021 dalle ore 16

Viaur Viaduct 16 settembre 2021 dalle ore 10

Ponte Dom Luis I. 19 settembre 2021 dalle 16

Mosteiro da Serra do Pilar 20 settembre 2021 dalle 8

Viadotto di Garabit 23 settembre 2021 dalle 16

Muengstener Bruecke 26 settembre 2021 dalle 16