Si schianta in auto contro un muro: senza scampo un 45enne. Sembra essere stato un malore a provocare l’arresto cardiaco e quindi la morte di un 45enne che attorno alle 17.30 di oggi, martedì 14 aprile 2020, è rimasto vittima di un incidente avvenuto in via Como a Santa Maria Hoè

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli uomini della Polizia Locale intervenuti sul posto insieme all’automedica, all’autoambulanza della Croce Rossa di Olgiate e dei Vigili del fuoco. Il 45enne alla guida di una Ford di colore grigio si è schiantato contro un muro mentre si trovava in via Como: come detto l’ipotesi più accreditata è che a provocare l’incidente sembra essere stato un malore. Per soccorrerlo nel minor tempo possibile si è mobilitato anche l’elisoccorso, ma nulla ha potuto il personale medico per salvargli la vita.

