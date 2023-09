Si è spento Giuseppe Crevenna, "Caronte" del fiume Adda

Una figura storica, un volto noto, un personaggio che ha lasciato il segno nella storia di Imbersago e dell'Adda. Si è spento a 75 anni Giuseppe Crevenna, "Caronte" di Imbersago,indimenticato e indimenticabile traghettatore.

Addio Giuseppe Crevenna, "Caronte" di Imbersago

Residente proprio a Imbersago, per 19 anni, ovvero dal 1993 fino al 2012, ha sempre garantito il servizio di trasporto sul fiume, eccezion fatta per i periodi in cui il livello troppo basso delle acque ha impedito il transito del traghetto o per i necessari lavori di manutenzione.

Un lavoro davvero singolare quello di Giuseppe Crevenna, che lui ha sempre svolto con il massimo impegno, con professionalità, senza mai dimenticare di rivolgere un sorriso a quanti salivano sul traghetto.

Migliaia i turisti saliti sulla storica imbarcazione, ma fra i tanti visitatori, anche personaggi dello sport e dello spettacolo.

"Ricordo particolarmente quando ho ospitato l'ex capitano del Milan Paolo Maldini e l'attore Philippe Leroy - aveva raccontato Giuseppe Crevenna proprio in occasione del suo pensionamento - Spero di poter lasciare un buon ricordo del mio lavoro e sono felice di aver fatto conoscere a così tante persone la bellezza di questo territorio a bordo del traghetto leonardesco".

Toccante e piena di gratitudine la lettera che il sindaco Ghislandi aveva indirizzato a Crevenna quando lasciò il timone del traghetto: