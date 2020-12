Ricerche in corso in tutto il territorio per Valentina, una ragazzina di 13 anni scomparsa nella serata di ieri, martedì 22 dicembre 2020, dalla sua abitazione di Paderno d’Adda.

Si cerca una ragazzina di 13 anni scomparsa da casa

Stando alla nota diffusa dalla Prefettura di Lecco Valentina, 13 anni, è alta 1,65 m, corporatura normale, occhi castani, capelli corti castani. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni neri, maglietta bianca a maniche lunghe e maglietta nera a maniche corte sopra quella bianca. Chi può fornire utili contributi, è invitato a contattare direttamente la Stazione Carabinieri di Merate.