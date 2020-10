Sequestrati sei chili di eroina e arrestati tre uomini

Sei chili di eroina sequestrati e tre uomini in manette: è il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri di Arcore e del Norm. I tre spacciatori abitano ad Arcore, Robbiate e nella Bergamasca. A riportalo sono i colleghi di primamerate.it

I sei chili di eroina sequestrati

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Arcore e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza che hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio tre uomini, tutti cittadini albanesi con precedenti, di 30, 31 e 36 anni residenti tra la Brianza, la Bergamasca e Lecco. Tutto è cominciato nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre quando i militari hanno fermato una Volkswagen Polo sospetta lungo la tangenziale Est, nei pressi dell’uscita e in direzione di Usmate Velate. A bordo del veicolo, condotto da un trentenne albanese residente ad Arcore e con precedenti per droga, sono stati trovati tre panetti di eroina per un totale di 1,8 chilogrammi nascosti all’interno di una intercapedine del sedile passeggero.

Droga in appartamento

I controlli sono poi proseguiti ad Arcore nell’abitazione dell’uomo dove , insieme ad altra droga, i carabinieri hanno trovato anche i due complici, anche loro finiti in manette.

Un appartamento che all’apparenza si presentava normale. In realtà, dietro una parete di cartongesso infatti, è stata scovata dall’abilissimo pastore tedesco “Harry” del nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo (LC), quattro sacchetti contenenti 4,2 chili di eroina e circa trecento grammi di marijuana.

Insieme al trentenne sono stati quindi arrestati anche un cittadino albanese di 31 anni, residente a Robbiate (Lecco) e un connazionale 36enne residente a Sorisole, in provincia di Bergamo.

Anche l’abitazione bergamasca è stata perquisita dai militari brianzoli che hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi di droga, un bilancino di precisione e altri 8 grammi di marijuana. I tre arrestati si trovano ora in carcere a Monza mentre la droga – per un totale di 6 chili complessivi di eroina che se immessa sul mercato avrebbe fruttato più di 250mila euro – è stata sequestrata.