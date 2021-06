Sempre meno positivi in città, ma il virus miete un'altra vittima

Sempre meno positivi a Merate, ma il virus miete un'altra vittima. Ad essere stroncato nei giorni scorsi a causa delle conseguenze del Coronavirus è stato l'avvocato ed ex consigliere comunale Alessandro Patti, scomparso a 63 anni. Una perdita per tutta la comunità e per la famiglia del legale alla quale si è rivolto il sindaco di Merate Massimo Panzeri esprimendo le condoglianze a nome dell'intera Amministrazione.

La scomparsa del 63enne porta a 48 il numero dei meratesi scomparsi dopo aver contratto il Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Un numero doloroso che evidenzia le sofferenze patite dalla comunità a causa del virus e sebbene la situazione oggi sia in netto miglioramento, sarà impossibile cancellare dalla memoria di tutti quanto accaduto in questo terribile anno e mezzo.

1010 i meratesi che hanno contratto il Covid dall'inizio della pandemia e di questi 939 sono guariti, 13 negli ultimi giorni. Gli attuali positivi a Merate sono 23, 13 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino in merito alla situazione epidemiologica. Calano anche le persone sottoposte ala sorveglianza domiciliare: 5 i residenti ad oggi in quarantena (26 in meno di una settimana fa) e di questi due hanno meno di 20 anni.

Prossimi all’obiettivo “Covid Free”

"Siamo prossimi all’obiettivo “Covid Free”, ovvero zero soggetti positivi, che auspichiamo di raggiungere quanto prima - sottolinea il sindaco Panzeri - Oltre la metà della popolazione ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino, contribuendo a far sì che la nostra Provincia abbia tra le più alte percentuali di somministrazioni nella Regione Lombardia".

Cambia il coprifuoco

"Da questa sera il coprifuoco è differito alla mezzanotte - ricorda inoltre il primo cittadino - segno anch’esso di un progressivo ritorno alla normalità, che non deve però far abbandonare comportamenti responsabili oltreché, aggiungo, rispettosi della quiete altrui"